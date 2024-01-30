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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات خطيرة تظهر على الجلد تشير إلى الإصابة بأمراض الكبد

مرضى الكبد
مرضى الكبد

يواجه مرضى الكبد العديد من الأعراض المصاحبة  للأمراض الكبدية عادةً ما تزداد وتتفاقم،وتظهر عل الجلد،وتعتبر حكة الجلد من أبرز العلامات التي تدل على وجود مشكلة في الكبد، وتميل إلى أن تكون أكثر سوءًا في الساعات المتأخرة من الليل، بحسب ما جاء بموقع "Healthline".نعرض لكم ابرز العلامات لمرضى الكبد على الجلد

 

علامات الفشل الكبدي على الجلد، ما يؤدي إلى حدوث كدمات أو نزيف بسهولة أكبر عند الانزعاج. عندما  يبدأ الجلد في محاولة التخلص من الأملاح الصفراوية، وهذا ما يسبب الحكة

ويسبب تراكم السموم التي من المفترض أن يقوم الكبد بترشيحها من الدم حكة وتهيجا.

وينتج اليرقان (مصطلح يستخدم لوصف اللون الأصفر للجلد وبياض العينين) عن أحد هذه السموم، البيليروبين، الذي يجعل البشرة والعين صفراء مع تراكمها.

البرفرية الجلدية.. تؤدي بعض أمراض الكبد إلي مستوى البروتين البروفرين في الدم مما يسبب ظهور بثور مؤلمة تترافق مع جفاف الجلد وتغير لونه ونمو شعر زائد في الوجه مع تساقط شعر الرأس وعادة تتفاقم الأعراض الجلدية عند التعرض لأشعة الشمس.


ومن الأعراض الأخرى التي تظهر على الجلد، الاستسقاء، وهي رواسب السوائل التي تتسرب من مجرى الدم وتتجمع في الساقين والبطن.

وهذا يمكن أن يسبب عدم الراحة عند الحركة واكتساب الوزن من زيادة كمية السوائل. وفي بعض الحالات، قد تفقد الوزن بدلا من ذلك. وإذا لم يقع علاج تلف الكبد، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة.

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وترجع الكدمات الأكثر تكرارا التي يعاني منها المصابون بتلف الكبد إلى أن الكبد غير قادر على إنتاج عوامل الدم اللازمة لإصلاح الجروح، ولم يعد قادرا على تنظيم مستويات السوائل في الدم السليم.

ويشير الأطباء إلى أن تليف الكبد يمكن أن يؤدي أيضا إلى الفشل الكلوي، حيث يتعين على الكلى القيام بدور أكبر في تصفية الدم من السموم.

وإذا كنت تعاني من أي من الأعراض المميزة لتلف الكبد، مثل اليرقان، فاستشر الطبيب على الفور.

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