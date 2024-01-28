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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تشوه وجهها.. ريهام سعيد: احتاج 13 كيلو مكياج للظهور علي الشاشة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أثارت الاعلامية ريهام سعيد حالة من الجدل الواسع بعد تعرض وجهها لحالة من التشوه بعد إجراء عملية تجميل خاطئة وفق ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب الضجة الواسعة التي صاحبت اتهامها لجراح التجميل اللبناني نادر صعب بتشويه ملامحها وإيذاء الناس والتسبب في وفاة سيدتين.

وتحدثت ريهام سعيد عن فشل عملية التجميل التي أجرتها مؤخراً، وقالت إنها اضطرت لوضع كميات كبيرة من المكياج لتغطية آثار العملية، كما أنها اضطرت إلى استخدام دعامات في الاستوديو لتثبيت وجهها.

وأضافت أنها كانت تحلم بالتمثيل، لكنها تخشى ألا يقبلها أحد بسبب تشوه وجهها، مشيرة إلى أنها سترفع قضايا في مصر والعراق والإمارات ضد الطبيب الذي أجرى لها العملية.


واضافت خلال تصريحات تلفزيونية: أنا منقطعة عن ناس كتير أوي، ولازم أحط 13 كيلو مكياج عشان أنزل، وفي الاستوديو بنحط حاجة تدعم الوش ودي بفلوس كتير والقنوات بتأجرها ليّ.

وتابعت: في ناس كتير بتقول تستاهل عشان بتغير خلقة ربنا، موضحة أنها قررت إجراء عملية التجميل نظرًا لكبر سنها.

وأضافت: أنا مكنتش هقول إني اتشوهت، مش حلو إن جمهوري يعرف أني اتشوهت، كنت بطلع على الهوا لابسة نضارة فاضية عشان تداري الحفر اللي في وشي.

وأردفت رهام سعيد قائلة: طول ما أنا حية أرزق، سأظل باحثة عن حقي وسأسترجعه، مبينة: أنا ست لوحدي مليش حد خالص، بس أنا هاخد حقي، كل ما بيتغلط فيّ بيكون في ميزان حسناتي.

 

ريهام سعيد 

 

ريهام سعيد بعد تشوية وجهها عملية التجميل عملية تجميل خاطئة

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