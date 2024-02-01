خبير عسكري: الاستراتيجية الأمريكية تعتمد القوة وليس الدبلوماسية

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "الاستراتيجية الأمريكية تعتمد القوة وليس الدبلوماسية بالنسبة للأوضاع، فعندما يقول وزير خارجية الولايات المتحدة إنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل للمنطقة، فقد تعودنا أن يأتي بدعم كامل لإسرائيل، وعلى الرغم من أنه وزير للخارجية إلا أنه يعتمد على القوة وليس الدبلوماسية".

وأضاف "ملاعب"، خلال مداخلة على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك حديثا بأنه سيقوم في جولته بإثارة الجبهات ضد الحوثيين في اليمن، بمعنى إعادة المشكلة التي انتهت تقريبا وبدأت في السير على خطها السليم بين دول التحالف العربي والحوثيين لبحث مستقبل اليمن، وجرى تبادل كل الموقوفين والأسرى.

وأشار إلى أن القصف الأمريكي والبريطاني لم ينفع حتى مع قيام التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن هذا التحالف لم ينجح في ضرباته الجوية ولا حتى معاركه على الأرض، وبقيت الأمور وخطوط التماس كما هي وبقيت صنعاء في يدهم، لذلك استعمال القوة ليس الحل الصحيح في هذا الملف، وكل ما يطلبه هؤلاء إذا كانوا صادقين في طلبهم هو وقف القتال في غزة.