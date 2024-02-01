حصاد لجنة المحافظات بالقومى للمرأة لعام 2023

خلال اجتماعها الدوري..

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة .

وأشاد عضوات وأعضاء اللجنة فى بداية الاجتماع بالمشاركة المشرفة للمرأة فى الإنتخابات الرئاسية وماقدمته أيقونة الوطن بوعيها المعهود وحسها الوطنى ، فهى دائماً ما تقدم النموذج والقدوة فى تقدير المسئولية إيمانا منها بأن مشاركتها الإيجابية واجب ومسؤلية وطنية واجتماعية .

وتابع عضوات وأعضاء اللجنة عرضا لحصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة خلال العام الماضي ٢٠٢٣ والذى حمل عنوان ٣٦٥ يوما من التمكين، و استعرض بالأرقام تمكين المرأة على كافة المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومحور الحماية.

وأكدت الدكتورة سهام جبريل أن حصاد المجلس يؤكد حرصه علي دعم و تمكين للمرأة المصرية التى تمثل عماد الأسرة المصرية.

ونوه بأن المجلس ترجم ذلك على أرض الواقع مقدما نموذجاً فريداً ، خاصة أنه ربط استراتيجية المجلس القومى للمرأة بتحقيق اهداف تمكين المرأة باستراتيجية مصر٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة محافظات وربوع مصر الغالية .

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