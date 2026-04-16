صحفيين الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الدينية .. صور

أعلنت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، نتائج المسابقة الدينية لأبناء الزملاء الصحفيين، والتي أُقيمت خلال شهر رمضان ، وذلك للعام الثالث على التوالي، في إطار الأنشطة الثقافية والدينية التي تحرص النقابة على تنظيمها سنويًا.

وأسفرت المسابقة عن فوز 10 متسابقين، تم اختيارهم من بين عدد ٥٠ مشارك، من خلال قرعة علنية، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.

والفائزين هم داريين محمد مجلي، وكنزي محمد وجدي، وسما عصام عامر، ورفان جمال عبد الصمد، ويونس محمد جمال، وكريم ايهاب ثابت، ومحمد احمد منيصر، ومروان محمد، وفدوى احمد عبد الحميد، ومحمد سامح.

ومن جانبها، قالت بسمه الشحات، أمين صندوق النقابة والمشرف العام على المسابقة، أن تنظيم المسابقة للعام الثالث على التوالي يعكس حرص النقابة على ترسيخ دورها المجتمعي، ودعم أبناء أعضائها على المستويين الثقافي والديني.

وأضافت أن المسابقة تهدف إلى تنمية الوعي الديني الصحيح لدى النشء، وغرس القيم الأخلاقية النبيلة، إلى جانب تشجيع روح المنافسة الإيجابية، واستثمار أوقات شهر رمضان فيما يفيدهم علميًا وسلوكيًا.

وأكدت الشحات أن النقابة مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد على المشاركة كل عام يعكس نجاح الفكرة وأهميتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 5000 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل فائز، في خطوة تستهدف تحفيز أبناء الصحفيين على التميز والاستمرار في تحصيل المعرفة الدينية.