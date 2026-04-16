نائب محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بالقيام بجولة ميدانية لمتابعة سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

رافق نائب المحافظ كل من اللواء أحمد صلاح الدين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

ويأتى ذلك إستمراراً لحرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الملفات لضمان تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

وتم التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة داخل المراكز التكنولوجية وحسن معاملة المواطنين، بالإضافة إلى الإستمرار فى المتابعة اليومية لأداء العاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

جهود متنوعة

ويتم من خلال المركز التكنولوجى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين منها تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وإستخراج تراخيص البناء ، وشهادات البيانات ، وتراخيص المحال التجارية ، وتراخيص الإعلانات ، علاوة على إستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، إلى جانب عدد من الخدمات والمعاملات الأخرى.

وتتم العديد من المعاملات داخل المراكز التكنولوجية تساهم فى توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم أفضل مستوى من الخدمات بالجودة العالية .

ويتم التشديد على ضرورة الإلتزام بالتعليمات المستمرة من محافظ أسوان بتكثيف الجهود حيث أن أي تأخر أو تعطيل في طلبات المواطنين أمر غير مقبول، موجهاً بالتأكيد على سرعة فحص الطلبات المقدمة والرد عليها في التوقيتات المحددة .

كما يتم التأكيد على ضرورة الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات والمعاملات ، والعمل على تيسير الإجراءات ، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجى لإنهاء إجراءاتهم فى إطار القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم .

وقام نائب المحافظ بالإستماع لطلبات عدد من المواطنين المترددين على المركز ، والرد على إستفساراتهم ، والتوجيه بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأى مشكلات تخص كافة الملفات المتعلقة بالطلبات المقدمة .