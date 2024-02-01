المجتمعات العمرانية والبنك الأوروبي يدشنان تنفيذ خطة التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر

دشن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال احتفالية بجهاز المدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، مدير عام شئون البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة سمر خليل، مدير عام التخطيط بالهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وهايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة الجنوب والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصابر سرور، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وممثلي البنك الأوروبي.

وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن مصر وضعت خطة عمل المدن الخضراء، فى إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان فى إطلاقها بمؤتمر المناخ "COP27"، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2022.

وقال إنه ومن خلال خطة عمل المدن الخضراء، من المستهدف أن تصبح مدينة 6 أكتوبر، باعتبارها رائدة في التنمية الصناعية البيئية وكفاءة الموارد، مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر الشامل والتنمية المستدامة، ما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان والطلاب ورجال الأعمال كمركز تعليمي وصناعي.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، تعد نواة للاستراتيجية القومية للعمران الأخضر المستدام، الجاري إعدادها بمشاركة الوزارات المختلفة.

وأوضح أن تحويل المدن لتكون مدناً خضراء يهدف إلى الحفاظ على الموارد، وبالأخص ترشيد استهلاكات المياه والطاقة، بجانب الإدارة الجيدة للمدينة لتحقيق جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، أن هناك العديد من الاستثمارات الخضراء المصممة لتعزيز قدرة مدينة 6 أكتوبر على التصدي للتغيرات المناخية، وتحويل أنظمة النقل والطاقة والمياه والمخلفات لأنظمة خضراء مستدامة.

وأوضح أن خطة عمل المدينة الخضراء تعتمد على الاستجابة الاستراتيجية للتحديات المزدوجة - المتمثلة في التحضر السريع والآثار المتصاعدة لتغير المناخ - وأساس خطة العمل هو تحديد أولويات الإجراءات التي تعالج التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، مع إيجاد حلول لتحديات البنية التحتية.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن تعاون العديد من الخبراء وشركاء النجاح يعكس رؤية مشتركة لمدينة 6 أكتوبر، لجعلها مدينة خضراء نابضة بالحياة، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

ووجه الشكر لشركاء النجاح على دعمهم الثابت ومساهماتهم القيمة، قائلا: "لقد لعبت خبراتهم دورا أساسيا في تشكيل خطة عمل المدينة الخضراء التي تتسم بالطموح والقابلية للتنفيذ، وإنني على ثقة بأن خطة العمل ستجعل مدينة 6 أكتوبر أكثر خضرة واستدامة، وستكون منارة للتنمية الحضرية المستدامة ليس في مصر فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم".

وعبرت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة الجنوب والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادتها بهذا التعاون في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مدينة 6 أكتوبر، ووضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة القادمة.

وقالت: "أتمنى أن تساهم النتائج في التخفيف من تحديات المناخ والحفاظ على البيئة".

وأكدت وجود فرص استثمارية واعدة لخدمة المشروعات الاستثمارية الخضراء.

وقالت الدكتورة سمر خليل، مدير عام التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “بادرت الهيئة من خلال مدينة 6 أكتوبر، للعمل في ضوء معطيات استراتيجية المدن الذكية المستدامة، وتوصيات مؤتمر المناخ، واستراتيجية مصر 2030، لتحويل المشكلات والتحديات البيئية والعمرانية داخل المدينة إلى فرص وإمكانيات لتحسين جودة الحياة للسكان، مع خلق فرص استثمارية متميزة ومتفردة قابلة للتطبيق، وتمثل عنصر جذب ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي، فنحن أمام قصة نجاح لمدينة عمرها أكثر من 40 عاما حولت المعوقات إلى فرص وإمكانيات”.

واستعرضت المهندسة رشا أبو زيد، مسئولة المشروع من جهاز المدينة، وفريق العمل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الجانب المالي والفني والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة العمل، كما تم تقديم لمحة عن الخطوات القادمة لتكتمل المسيرة نحو التنفيذ، وتحقيق الهدف الذي تسعى إليه المدينة، ويتمثل فى تنفيذ المخطط نحو التنمية الحضرية المستدامة بما يضمن نموا اقتصاديا يواجه تغييرات المناخ والارتقاء بالمدينه نحو بيئة أفضل.

ودعت الدكتورة إيمان عاطف، المسئول المجتمعي عن جهاز مدينة 6 أكتوبر، شركاء النجاح من المستثمرين والمؤسسات الخاصة والمنظمات الداعمة الدولية في الاهتمامات المختلفة، للتعاون معا بما يحقق مستقبلا أفضل لمدينة 6 أكتوبر، ويكون نموذجا يحتذى به بين المدن.