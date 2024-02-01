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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسهيل حياة الناس.. الإمارات تستعد لإلغاء 2000 إجراء حكومي

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

تستعد الإمارات لإلغاء 2000 إجراء حكومة خلال عام، في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأطلق بن راشد برنامج جديد لتصفير البيروقراطية، وقال اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية". 

وأضاف حاكم دبي: "وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءات، وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات الغير ضرورية".

وأشار نائب رئيس الإمارات "هدفنا تسهيل حياة الناس، وهدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات، وهدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات".

تسهيل حياة الناس الامارات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات تصفير البيروقراطية

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