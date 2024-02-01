شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، أن عدد من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي السياق نفسه، أفات "وفا" بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت المواطنين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض أعداد المصلين داخل المسجد للشهر الرابع على التوالي.