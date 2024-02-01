سقوط نصابين جمعا 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ (5 ملايين جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.