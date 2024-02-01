بفستان مجسم .. درة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة درة على مشاركة ،جمهورها ومتابعيها، بصورا جديدة لها عبرصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت درة بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان طويل للغاية ،باللون الأسود، قماش القطيفة، اتسم بتصميم رائع ، ليكشف عن رشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وضع لمسات من المكياج المرتكز على الألوان الناعمة الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، وأحمر للشفاه باللون الأحمر،وتركت خصلات شعرها الأسود بطريقة ناعمة على كتفيها زاد من جمالها وأنوثتها،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

الفنانة درة

الفنانة درة