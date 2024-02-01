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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مجسم .. درة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

درة
درة

 

حرصت الفنانة درة على مشاركة ،جمهورها ومتابعيها، بصورا جديدة لها عبرصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت درة بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان طويل للغاية ،باللون الأسود، قماش القطيفة، اتسم بتصميم رائع ، ليكشف عن رشاقتها.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وضع لمسات من المكياج المرتكز على الألوان الناعمة الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، وأحمر للشفاه باللون الأحمر،وتركت خصلات شعرها الأسود بطريقة ناعمة على كتفيها زاد من جمالها وأنوثتها،ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

 

الفنانة درة
الفنانة درة
درة

 

 

الفنانة درة درة فسان انيق فستان اسود فستان قطيفه

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