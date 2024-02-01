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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع مأساوية نتيجة استمرار القصف العنيف من الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قام الاحتلال باستهداف المنظومة الصحية وإخراج المستشفيات عن الخدمة على الأقل 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى بفعل الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأضافت "فرسخ"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أخرج جميع مستشفيات منطقة غزة والشمال عن الخدمة، وبعض المستشفيات مؤخرا استطاعت استرجاعا، بشكل جزئي، بعض الخدمات، ويستهدف الاحتلال حاليا المستشفيات في جنوب قطاع غزة ويحاصر مستشفى ناصر والأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومقر الجمعية ومركز الإسعاف في خان يونس.

وأوضح أن الأوضاع هناك مأساوية وخطيرة للغاية نتيجة استمرار القصف العنيف على مدار الساعة وإطلاق النار الكثيف، وأصوات الانفجارات لا تتوقف على الإطلاق.

ولفتت أنه شهدت الأيام الثلاثة الماضية أكثر من اقتحام، فكان هناك أكثر من اقتحامات لساحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية، وتدمير الصور المحيط بمباني الجمعية الثلاثة، وأطلق النار بشكل كثيف على الطواقم والنازحين وكل من كان يتواجد في المكان بجانب إطلاق القنابل الدخانية.

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