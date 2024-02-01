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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شادي زلطة: مصر نجحت في تغيير رؤية أمريكا والغرب تجاه الأوضاع بغزة

شادى زلطة
شادى زلطة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي ومتحدث وزارة التربية والتعليم، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي بالرئيس عبدالفتاح السيسي يدل على حجم الجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية فيما يتعلق بوقف الحرب على غزة.

وأضاف "زلطة"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تصريحات خرجت في اليوم التالي من الاتصال من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي أكد أن الرئيس بايدن طلب من الرئيس السيسي التدخل المصري للتوصل لهدنة طويلة المدى يمكن من خلالها الانتقال إلى خطوة أخرى لخفض التوتر والتوصل لأي رؤية لوقف الحرب.

وأشار إلى أن ما يتم إعلانه خلال اليومين الماضيين من إمكانية التوصل لرؤية عامة بجهود مصرية قطرية حول هدنة طويلة المدى في غزة، يعكس تفعيل الجهود المصرية المكثفة في هذا الملف.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تنظر لمصر باعتبارها الفاعل الأكبر في هذه القضية وإمكانية التوصل لرؤية بعيدة المدى وخفض التوترات وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تغيير الرؤية الأمريكية والغرب تجاه ما يحدث في غزة.

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