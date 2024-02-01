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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب فريق شهير في ألمانيا.. الزمالك ينهي صفقة جديدة ويقيده بالقائمة

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، عن صفقة جديدة داخل نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الزمالك ينهي صفقة مصطفى أشرف لاعب فريق بورسيا مونشنجلادباخ الألماني ويقيده في قائمته". 

قيمة صفقة عبدالله السعيد

وانتقل اللاعب عبدالله السعيد إلى صفوف الزمالك ومعه زميله سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق، بقيمة 21 مليون جنيه.

صفقة عبد الله السعيد ستكون بمقابل مالى 15 مليون جنيه، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، وذلك للضغط من أجل خطوة ارتداء القميص الأبيض في يناير، وتعتبر قيمة الصفقة كبيرة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم مع بيراميدز.

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