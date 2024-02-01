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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 25 شخص فى إحدى قري مركز العدوة شمال المنيا بالتسمم  إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطار من المستشفى حيث تم التأكد من إصابة 25 شخص بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة الإفطار فول وطعمية في إحدي قري مركز العدوة.

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وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية  من عدمه.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم باشتباه تسمم، وأنهم يعانون من قىء واسهال وغثيان بالمعدة، وجرى اسعافهم وعمل غسيل معدة لعدد منهم، وتقرر خروج البعض منهم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وفحص مصدر الأطعمة التي تناولها المصابون من احد المطاعم. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا التحقيق في الحادث الكشف الطبي النيابة العامة تلقى العلاج اللازم مستشفي المركزي

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