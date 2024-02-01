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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوبك+ بعد انتهاء اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

أوبك بلس
أوبك بلس

عقدت منظمة أوبك +، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني والخمسين لـ لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف عبر تقنية الفيديو.

وعقب انتهاء الاجتماع، أصدرت اللجنة بيانا تكشف ما تم التوصل إليه في الاجتماع، وقالت إنه تم مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت اللجنة الالتزام العالي لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بإعلان التعاون.

وأضافت اللجنة في بيانها، أنها ستواصل مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج التي تقررت في اجتماع اللجنة الخامس والثلاثين الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023.

وأشارت اللجنة إلى أنه ستواصل أيضا تقييم ظروف السوق عن كثب. 

كما أشارت اللجنة إلى استعداد دول إعلان التعاون لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، وهذا استنادا إلى التماسك القوي بين أوبك والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارج أوبك.

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