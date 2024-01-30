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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع استقرار إنتاج "أوبك+"

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 77 دولاراً للبرميل، بعد أن دفع ارتفاع الأسبوع الماضي العقود الآجلة إلى نطاق ذروة الشراء. في الوقت نفسه، طغت إمدادات النفط الخام الوفيرة على التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فأنه رغم أن الأسواق كانت تتأهب بالفعل لحالة تصحيح –مع إغلاق خام غرب تكساس الوسيط في نطاق ذروة الشراء خلال الجلستين الأخيرتين– فإن صادرات "أوبك+" تؤثر بشكل أكبر على الأسعار.

وظل إجمالي شحنات النفط الخام لتحالف الدول المنتجة دون تغيّر على نطاق واسع في يناير، مما يشير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها التحالف بطيئة التنفيذ، وفقاً لشركة معلومات السوق "كيبلر".

مع ذلك، يقول التجار إن الرد الأميركي القوي المرتقب على الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

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