البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن انفجار على مسافة بعيدة من سفينة بسواحل اليمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن هيئة بحرية بريطانية أكدت تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت أن الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة غربي الحديدة اليمنية والطاقم والسفينة بخير.