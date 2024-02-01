حسام موافي يناشد وزير الصحة بشأن فصل الأجهزة عن الموتى إكلنيكيا |فيديو

ناشد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني وزير الصحة ، قائلاً:" أنا بناشد وزير الصحة أول ما المريض يحصل على شهادة موت جذع المخ “موت الإكلنيكي” يصبح على نفقة الدولة، لأنه ميت".

حسام موافي: المصاب بموت جذع المخ لا يستيقظ



وتابع خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، قائلاً:" في ناس بتبيع أشيائهم و سيارات ، من أجل أب على جهاز تنفس صناعي ، و لذلك أناشد الدكتور خالد عبد الغفار و هو إنسان ، مثلما أخذنا قرار ان الغسيل الكلوي على نفقة الدولة ، يصبح أيضاً مصاب موت جذع المخ على نفقة الدولة"

وأستكمل حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إلى، :" المصاب بموت جذع المخ، لا يستيقظ، لانه ميت"، لافتاً إلى ان المشكلة أن يتم التشخيص الخاطئ للغيبوبة ،على أنها موت جذع المخ.



