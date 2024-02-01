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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلية بقرية تزمنت الشرقية، التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين ونجلهما، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام أعدوها داخل المنزل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: طارق عبد العزيز محمد 45 عامًا، وزوجته حنان عبد الرحمن 43 عامًا، ونجلهما زياد طارق عبد العزيز 17 عامًا، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

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