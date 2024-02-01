عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأثاث والثلاجات.. الإنتاج الحربي تدعم الأسرة المصرية بأسعار مناسبة بمعرض أم العروسة

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

تستعد عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، بالتنسيق مع قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في معرض "أم العروسة" المقرر إقامته بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم ، خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2024.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، لكافة الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية  و تشجيع المنتج المحلي، و المشاركة الفعالة في المؤتمرات و المعارض الداخلية و الدولية. 

و في هذا الصدد صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن عدد من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك في المعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة و منها (المراوح الكهربائية بأنواع مختلفــة – شفاطات - أواني ألومنيوم - أثاث خشبي - أدوات المائدة و المطبخ من الأستانلس – لمبات الليد – ثلاجات – بوتاجازات – سخانات – تكييفات قدرات مختلفة – غسالات )، و أوضح "بكر" أن هذه الشركات  تتمثل في (شركة شبرا للصناعات الهندسية – حلوان للصناعات غير الحديدية – حلوان للصناعات الهندسية – بنها للصناعات الإلكترونية – حلوان للأجهزة المعدنية).

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية و أسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين و دعم الاقتصاد القومي.

الانتاج الحربى معرض أم العروسة تشجيع المنتج المحلى المنتج المحلي الصناعة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

رسمياً.. جوزيه جوميز يوقع مديرا فنيا لـ الزمالك بصحبة 3 مساعدين

ترشيحاتنا

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. كارتيرون يقترب من تدريب منتخب الجزائر

الزمالك يواصل الصفقات لدعم الفريق ويستعير لاعب سوري شهير

كوكبة من نجوم الفن والغناء في حفل زفاف نجلة عصام كاريكا.. صور

تخفيف مناهج الثانوية العامة للطلاب المدمجين والمكفوفين .. اعرف المقررات المحذوفة

تنبيه عاجل من أكاديمية البحث العلمي بشأن برنامج CRP

عمرها سنة ونص.. شاب ينهي حياة نجلة عمه في سوهاج.. والأب: عيار طايش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ