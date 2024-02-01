شاهد.. جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال، وذلك من أجل تذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير وتذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع.

كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة حيث وجه المحافظ برد الشيء لاصلة للانترلوك بعمارة العجيزي والاهتمام بالنظافة في المنطقة .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم موجها بإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء والمياه وغاز ،كما راجع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، فضلا عن تفقد أعمال توسعة كوبري سكة المحلة وتوسعة كوبري قحافة.

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