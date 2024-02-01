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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: تذليل العقبات للانتهاء من مشروعات التطوير بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة ل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.
 جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التى قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.
فضلا عن تفقد مركز تجميع الألبان.

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وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة مشيرا إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورا، مجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وأكد المحافظ خلال الجولة حرصه على متابعة المشروعات، مشددا على تذليل كل المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة. 

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