محافظ الغربية: الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم /الأربعاء/ للأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران بالطريق السريع الإسكندرية/ القاهرة الزراعي بطول 700 متر وعرض 18 مترا وأرصفة بعرض 1.5 متر من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابية شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا هاما يساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.



وأشار المحافظ، إلى حرص المحافظة على إتاحة محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، وخاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

