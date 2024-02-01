عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ«الجيل» يطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي

أشاد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه سيلغي المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة .

ونوه هجرس فى تصريحات له،  أن مشروع القرار قد ألزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).

وأكد هجرس، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.

وثمن عضو التنسيقية، موافقة  مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.

وشدد هجرس على  ان تسارع  الحكومة خطواتها لتسابق الزمن لكبح جماح الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار والمتحكرين السلع ليشعر المواطن ببرد وسلام بعد لهيب الأسعار التي يعاني الناس منها.

رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات الضرائب الرسوم المعاملة التفضيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ