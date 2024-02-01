قيادي بـ«الجيل» يطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار

أشاد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه سيلغي المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة .

ونوه هجرس فى تصريحات له، أن مشروع القرار قد ألزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).

وأكد هجرس، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.

وثمن عضو التنسيقية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.

وشدد هجرس على ان تسارع الحكومة خطواتها لتسابق الزمن لكبح جماح الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار والمتحكرين السلع ليشعر المواطن ببرد وسلام بعد لهيب الأسعار التي يعاني الناس منها.