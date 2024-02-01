3 درجات تحت الصفر| تفاصيل أقسى ساعات الطقس على مصر.. ودرجات الحرارة بالمحافظات

تسود اليوم وخلال الأيام القادمة أجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، فيما يوصف بأنها أكثر أيام الشتاء برودة خلال هذا العام.

استمرار التقلبات الجوية

وبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتها حول حالة الطقس في البلاد أفادت في بيانها استمرار التقلبات الجوية على معظم الأنحاء حيث من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة رعدية ويصاحبها سقوط لحبات البرد تكون متوسطة الشدة على محافظات الدلتا ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى القاهرة وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة وتساقط الثلوج

وشهدت العديد من المناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري تساقط للأمطار متفاوتة الشدة ومختلفة الهطول حيث تساقطت الثلوج علي مرتفعات سانت كاترين، وتساقطت حبات البرد على مختلف محافظات الساحل الشمالي؛ كما كانت الأجواء شديدة البرودة والاحساس ببرودة الطقس اكبر بسبب نشاط الرياح.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع أجواء شديدة البرودة.

سحب ممطرة ورعدية

وصباح اليوم نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانَا قالت أشارت فيه من متابعة صور الأقمار الصناعية إلى وجود تكاثر لسحب ممطرة رعدية على مناطق مختلفة من سواحلنا الشمالية الغربية وكذلك مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تسقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم: الآن أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد بعد ذلك بساعات إل أنه لا تزال معظم أنحاء البلاد تحت سيطرة منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس في درجات الحرارة صباحا ومساءا على كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة على مناطق من الدلتا ومدن القناة وتصل الي القاهرة وشمال الصعيد خفيفة.

3 درجات تحت الصفر

ولأول مرة منذ بداية فصل الشتاء تسجل درجات الحرارة بسانت كاترين 3 درجات تحت الصفر، منذ أمس الأربعاء وحتى اللحظات الأولى من صباح الجمعة.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٨ درجات مئوية، والسواحل الشمالية الغربية ٨ درجات مئوية، والسواحل الشمالية الشرقية ٩ درجات مئوية، وشمال الصعيد ٦ درجات مئوية، وجنوب الصعيد ٨ درجات مئوية، كما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.