مش مستوعب | أول تعليق من حاتم سكر بعد قرار الزمالك الاستغناء عنه

أعرب حاتم سكر، لاعب نادي الزمالك السابق، عن حزنه جراء قرار رحيله عن نادي الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة الأبيض الاستغناء عنه.

وقال حاتم سكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «عبد الواحد السيد كلمني وأبلغني بقرار الاستغناء والمسألة بالنسبة لي في الوقت وجاء في توقيت صعب.

وأردف قائلًا: «أنا لم أستوعب الفكرة وأنا في نادي الزمالك منذ أنا كان عمري 8 سنوات، والرحيل عن الزمالك قرار صعب جدًا علي».

وأشار حاتم سكر إلى أن إيهاب جلال هو أول من قام بتصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك، مضيفًا: «عقدي مع الزمالك كان ممتدًا حتى عام 2025».

ولفت سكر إلى أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أكثر من استفاد منهما وتطور على المستوى الفني معهما.

وأكد حاتم سكر أنه تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت.

وألمح حاتم سكر إلى انتقاله إلى نادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد رفع القيد عن نادي الإسماعيلي.

وقال حاتم سكر: «أنا خرجت من نادي كبير وروحت على نادي كبير وهذا كان هدفي»، مضيفًا: «هدفي التركيز على الأولمبياد مع منتخب مصر الأولمبي».