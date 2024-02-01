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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء إلى متحف القوات الجوية ، وذلك فى إطار إحتفالات الدولة بعيد الشرطة الثانى والسبعين وتقديراً لجهود رجالها البواسل فى حفظ الأمن والأمان وإستقرار الوطن .

متحف القوات الجوية

بدأت الزيارة بتفقد معرض الطائرات الخارجى ، أعقبها جولة فى المعرض الداخلى للمتحف والتى صاحبها شرح مفصل لأبرز المعارك التى خاضتها القوات الجوية ، كما تم عرض فيلمٍ وثائقى عن القوات الجوية ومراحل تطورها فضلاً عن تقديم عددٍ من الفقرات الفنية .

تأتى تلك الزيارة تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن.

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القوات المسلحة متحف القوات الجوية الشرطة القوات الجوية عيد الشرطة

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القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

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