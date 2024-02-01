القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وأسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء إلى متحف القوات الجوية ، وذلك فى إطار إحتفالات الدولة بعيد الشرطة الثانى والسبعين وتقديراً لجهود رجالها البواسل فى حفظ الأمن والأمان وإستقرار الوطن .

متحف القوات الجوية

بدأت الزيارة بتفقد معرض الطائرات الخارجى ، أعقبها جولة فى المعرض الداخلى للمتحف والتى صاحبها شرح مفصل لأبرز المعارك التى خاضتها القوات الجوية ، كما تم عرض فيلمٍ وثائقى عن القوات الجوية ومراحل تطورها فضلاً عن تقديم عددٍ من الفقرات الفنية .

تأتى تلك الزيارة تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن.

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