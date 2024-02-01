عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MyMayaV

مايا دياب
مايا دياب

أطلقت اللبنانية كمايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول انتظار، بعد أن صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا دياب حالياً لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص .

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

انتهاء تصوير مسلسل"حدوتة منسية" بالتزامن مع عرضه

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية، تكرر مايا دياب تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي ، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة .

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقاً وحينها يكون الألبوم قد اكتمل، وتتعاون مايا بهذا الالبوم مع Warner music Middle east ، وقد صورت أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومنسية مع المخرج جو بو عيد.

وبدأت مايا منذ حوالى أسبوع بالترويج لأغنيات ألبومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها فكشفت تفاصيل كل أغنية وأجوائها وردة فعلها عليها ، فاستطاعت من خلال تفاعل جمهورها معها بأن تتصدر التراند وبأن تكون حديث الصحافة العربية حتى قبل إصدار الألبوم.

الفنان زياد برجي المغرب العربي النجمة اللبنانية جمهور المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ