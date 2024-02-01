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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انتهاء تصوير مسلسل"حدوتة منسية" بالتزامن مع عرضه

صدى البلد

اعلن الفنان محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن انتهاء تصوير مسلسل حدوته منسية ، وذلك بالتزامن مع عرضه. 

وتمكن مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر. 

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واحتل مسلسل “حدوتة منسية” المركز الثالث من أصل 10 مراكز هي للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر. 

مسلسل “حدوتة منسية” يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل “حدوتة” منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤها على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

الفنانة سوسن بدر الفنان محمد علي رزق هشام اسماعيل حدوتة منسية طارق صبري مسلسل حدوتة منسية نانسي صلاح

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