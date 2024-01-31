قبل عرضها تليفزيونيا.. أحمد فهيم وراء خطف نجله بالحلقة الخامسة من «حدوتة منسية»

طرحت منصة watch it الحلقة الخامسة من مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، وذلك قبل عرضها تليفزيونيا بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة منسية العديد من الأحداث، ومنها اكتشاف سعاد “سوسن بدر” أن أحمد فهيم وراء خطف نجله ساري، وذلك من أجل الحصول على أموال منها، كما اكتشف أنها وراء سرقة العقد ومنحها مهلة لرده له.

وتمكن مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

واحتل مسلسل “حدوتة منسية” المركز الثالث من أصل 10 مراكز هي للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر.

مسلسل “حدوتة منسية” يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

يدور مسلسل “حدوتة” منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤها على رضاها، ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.