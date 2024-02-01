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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيحاء خادش | تدخل عاجل من الرقابة لتغيير اسم مسلسل

رانيا يوسف فى الكواليس
رانيا يوسف فى الكواليس

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل دماء العذاري إلى تغيير اسمه لجريمة منتصف الليل بسبب اعتراض الرقابة على الاسم.
 

وأكدت الجهة المنتجة، أنه تم التوافق على تغيير الاسم، بما لا يخل بأحداثه، بعد مناقشات طويلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، و بموافقة مؤلف المسلسل السيناريست محمد الغيطي.

كما انتهى صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" من تصوير ما يزيد عن 70% من أحداثه، ويواصل أبطال العمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، للانتهاء من التصوير، تمهيدا لعرض العمل ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، بالإضافة للنجمات، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، و نوف العبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shot" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

مسلسل دماء العذاري جريمة منتصف الليل رانيا يوسف أحمد عبدالعزيز

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