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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة بترول: استثمارات ومشروعات قوية في مصر لإنتاج زيوت الطائرات

وقود الطائرات
وقود الطائرات

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة المصرية تعمل على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل تقليل استخدام الوقود الأحفوري، والذي ينتج عنه الإنبعاثات الكربونية.

 

وقال جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ًصناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أنه حاليا هناك مشروع يتم العمل عليه لتشغيل الطائرات عن طريق الوقود الحيوي، من خلال دورة بها كل المواد التي يعاد تدويرها، من خلال زيت الطعام وبقايا الأخشاب، والنفايات الزراعية، وغيرها، من أجل إنتاج وقود نظيف.

 

مؤتمر المناخ كوب 27

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه خلال السنوات الأخيرة، دخلت مصر في استثمارات ومشروعات قوية، من أجل إنتاج الزيوت التي يمكن استخدامها للطائرات، خاصة بعد توصيات مؤتمر المناخ كوب 27.  

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