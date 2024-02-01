قفزة لمؤشرات البورصة بـ يناير 2024.. خبير أسواق المال يوضح

أكد محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن الارتفاعات التي تشهدها البورصة، في نهاية عام 2022، وصلت إلى صعود كبير، حتى وصلت في يناير 2024، 22% صعود، بمعدل 5455 نقطة، وهي طفرة غير مسبوقة.

وقال محمد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات، إن هناك انخفاضا للقدرة الشرائية للجنيه المصرية، سواء في مقارنته بالدولار، أو معدلات التضخم المرتفعة.

مستوى صعود على المدى الطويل

وتابع خبير أسواق المال، أنه طالما ظل التضخم كما هو عليه، فإن مؤشرات البورصة مستمرة في الصعود، مؤكدا أنه نستهدف مستوى صعود على المدى الطويل 45%.

