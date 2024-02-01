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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يضع حلولا لمشكلة الدولار في مصر.. تفاصيل

الدولار
الدولار

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن حل مشكلة الدولار في مثر يتمثل في ضرورة توفره في البنوك وشركات الصرافة، مشيرا إلى أنه لو توفر سيكون هناك مرونة في الأسعار.

 

وقال طارق متولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "الدكتور شادي الزيات"، أنه لو توافر الدولار، وأصبح هناك سعر حر، سيحدث إستقرار في حركة الأستيراد والتصدير، وسيحدث إٍستقرار.

 

 السبب الرئيسي لمشكلة الدولار

وتابع نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن مشكلة  غزة، لم تخلق أزمة الدولار، ولا حتى أزمة كورونا، مؤكدا أن حرب روسيا وأوكرانيا، كانت السبب الرئيسي لمشكلة الدولار.

مشكلة الدولار البنوك شركات الصرافة الأسعار حركة الأستيراد والتصدير

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