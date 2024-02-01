«رئيس تجارية الإسماعيلية» يستقبل وفد بنك ناصر الاجتماعي لبحث التعاون المشترك

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وفد رفيع المستوي من بنك ناصر الإجتماعي، لبحث التعاون المشترك.

حيث عقد «الشافعي»، اجتماعا ضم كلا من محمد فايق عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، محمد السيد مدير الغرفة، الدكتور أحمد علي خليل نائب مدير منطقة القناة وسيناء ببنك ناصر الاجتماعي، إبراهيم محمد نائب مدير منطقه القناة وسيناء، شادي محمد نائب مدير بنك ناصر الاجتماعي «فرع الإسماعيلية».

ناقش الاجتماع، آلية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة والتجار وإقامة ورش تدريب مجانًا، كذلك بيع منتجات منتسبي الغرفة لعملائهم بالتقسيط عن طريق البنك مما يؤدي إلي انتعاش السوق و النشاط الاقتصادي.

بالإضافة إلي إعداد برتوكول تعاون بين الغرفة التجارية وبنك ناصر الإجتماعي في معظم البنود الإقتصادية والمالية.

كما اتفق الجانبان علي الإعداد لعقد عدة لقاءات مع الشعب التجارية المختلفة واللجان المتخصصة للتعرف على الفرص والقروض المتاحة بالبنك.