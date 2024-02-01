التموين تكثف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار 7 سلع أساسية.. فيديو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.

وأوضح ياسر حنفى مدير الرقابة التجارية بتموين الجيزة، مراقبة منافذ صرف السلع التموينية من البقالين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

وكشف مدير الرقابة التجارية بـ تموين الجيزة عن شن حملات يومية مستمرة على جميع المنافذ التموينية لفحص الشكاوى ومتابعة حركة الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفة، ففي حالة البيع بأزيد من السعر المقرر يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأعلنت وزارة التموين أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير .

وفتحت منافذ صرف السلع التموينية أبوابها أمام المواطنين اليوم بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

وتواصل الوزارة صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة لأربعة افراد فأكثر و (1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخرى.

ونصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالاضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف اى سلع اخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنفا.