تحسين الوضع الاقتصادي | علياء المهدي : رأس الحكمة موقع ممتاز للاستثمار

أكدت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا بد من رفع معدلات النمو لتحسين الوضع الإقتصادي، مشيرة إلى أنه لا بد من وضع سياسة مالية متوازنة للحد من الأزمة الإقتصادية.

وقالت المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه يجب تقليل الإنفاق الحكومى للحد من التضخم، والعمل على جذب مزيد من الإستثمارات.

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وتابعت أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك العديد من المواقع الهامة في مصر، والتي يمكن أن يتم إستغلالها في الإستثمار، معلقة “رأس الحكمة موقع ممتاز للإستثمار”.