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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش الرؤية الفلسفية والدينية للإلحاد

صدى البلد

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، غدًا الجمعة، ندوة تثقيفية بعنوان، " مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد، الرؤية الفلسفية والدينية"، يحاضر فيها أ.د محمد داود، أستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، د .عمرو شريف، كاتب ومفكر في مجال الإلحاد، ويدير الندوة د/ محمد معبد، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، ندوة بعنوان " تحيز وسائل الإعلام الدولية "القضية الفلسطينية أنموذجًا"، يحاضر فيها أ.د حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، د/ ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفي، د/ رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، ويدير الندوة د/ أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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