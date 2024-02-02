البورصة تربح 39.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية خلال تعاملات الأسبوع االماضي، بدعم من مشتريات محلية وعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال الأسبوع بنسبة 2.78% ليغلق على 28434 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليسجل 6630 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.46% عند 9362 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 39.9 مليار جنيه، ليغلق على 2.011 تريليون جنيه، مقابل 1.971 تريليون جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (والتي اقتصرت على 4 جلسات بسبب عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير).

وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الجاري نحو 283.9 مليار جنيه بكمية تداول وصلت إلى 7.669 مليار ورقة الية منفذة على 1.026 مليون عملية.

وذلك مقارنة بقيمة تداول قدرها 210.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بكمية تداول 6.088 مليار ورقة منفذة على 762 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 13.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة بلغت نحو 34.58 مليار جنيه، مقابل 26.46 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع الجاري، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3% والعرب على 6.3% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 647.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقمة 36.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.