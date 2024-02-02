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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: حجب نتائج الترم الأول لهؤلاء الطلاب

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه لا صحة لحرمان أي طالبة من أداء الامتحانات، حال عدم سداد المصروفات الجامعية، مُشددةً على أحقيتهن في دخولها، حيث أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية.

وأضافت الدكتورة يوسف أن عددًا من الجامعات الحكومية قد خصصت ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، بهدف سداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية. ولكن يتطلب الحصول على هذا الدعم استيفاء الأوراق المطلوبة التي تثبت فعليًا تعثر الطالب في السداد، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على مستقبل الطلاب المقيدين بالجامعات.

وأشارت الدكتورة يوسف إلى أنه يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات وتسليم الأبحاث الاجتماعية في كل عام دراسي جديد، بهدف تأمين الدعم اللازم لهن.

وأكدت عميدة كلية البنات أن الدعم المقدم يخص فقط المصروفات الدراسية ولا يتعلق بـ"اشتراك المترو" أو "كارنيه الكلية"،مؤكدة ان الكلية تحجب النتيجة لمن لم يسدد المصروفات الدراسية .

 

وأوضحت الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي، وهي كالتالي:

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم) سارية، وصورة شخصية للطالبة.
- في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليمها؛ يجب إحضار شهادة الوفاة، أو أصل ما يثبت قيمة المعاش.

- في حالة طلاق الوالدين؛ يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاق.

- في حالة كون الوالد مزارعًا؛ يتم تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعدم امتلاكه لأي أراضي.

- في حالة كون ولي الأمر “له دخل ثابت”؛ يجب إحضار مفردات الدخل حديثة ومختومة.
- في حالة مرض الطالبة أو أي فرد من أفراد الأسرة؛ يتم تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

 

جامعة عين شمس كلية البنات

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