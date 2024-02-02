الجيش السوري: إسرائيل تشن هجمات جوية على الجولان وتستهدف جنوب دمشق

قال الجيش السوري ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تشن هجمات جوية على هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق.

وأكد الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية أسقطت بعض الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات.

وفي هذا السياق، قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، الإثنين الماضي في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن "قصفاً إسرائيلياً بثلاثة صواريخ استهدف مقراً لحزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأوضح في بيان لاحق "ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي يرجح أنه إسرائيلي لموقع في السيدة زينب بريف دمشق إلى 8 أشخاص بينهم سوريان اثنان على الأقل، أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا واثنان من مقاتلي حزب الله اللبناني"، بعدما كان أشار في حصيلة سابقة إلى مقتل سبعة.