عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري: إسرائيل تشن هجمات جوية على الجولان وتستهدف جنوب دمشق

صدى البلد

قال الجيش السوري ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تشن هجمات جوية على هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق.

وأكد الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية أسقطت بعض الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات.

وفي هذا السياق، قتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، الإثنين الماضي في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد لوكالة فرانس برس إن "قصفاً إسرائيلياً بثلاثة صواريخ استهدف مقراً لحزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأوضح في بيان لاحق "ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي يرجح أنه إسرائيلي لموقع في السيدة زينب بريف دمشق إلى 8 أشخاص بينهم سوريان اثنان على الأقل، أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا واثنان من مقاتلي حزب الله اللبناني"، بعدما كان أشار في حصيلة سابقة إلى مقتل سبعة.

الحرس الثوري الإيراني الثوري الإيراني الحرس الثوري الجيش السوري الجولان إسرائيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

بعد إعلان المركزي..بكري: دخول 42 مليار دولار وضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام

موضوعات متعلقة

الشرطة التركية تلقي القبض على محتجز الرهائن بمصنع شركة أمريكية

مسلح يحتجز عمالا رهائن في مصنع شركة أمريكية بولاية كوجايلي بتركيا

بشأن الأوضاع في غزة.. شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية إيران

مسئولون أمريكيون: الهجوم على قواتنا في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي انضمام ستوكهولم لحلف الناتو

توقف العمل في مطارات ألمانيا لهذا السبب

بشأن حزب العمال البريطاني.. سامح شكري يتلقى اتصالا من وزير خارجية حكومة الظل

لهذ السبب.. مفوض الأونروا يعلن وقف عمليات المنظمة نهاية فبراير في غزة

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

وجبة كشري قاتـ لة.. مصرع عامل حدادة في بولاق الدكرور

مالك فيسبوك يعتذر عن جريمة ارتكبها ضد مستخدمي التطبيق.. ما القصة؟

شبانة يكشف مفاجآت بشأن تخبط فيتوريا قبل مواجهة مصر والكونغو

زيادات جديدة.. وكيل شيري يعلن عن أسعار السيارات الرسمية

إصابة 300 شخص في انفجار غاز بالعاصمة الكينية نيروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ارتفعت بصورة كبيرة.. جهود الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ