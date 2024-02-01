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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي انضمام ستوكهولم لحلف الناتو

صدى البلد

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، اليوم الخميس، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم مسار انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء الأناضول.

وأفادت المصادر بأن الاتصال تناول أيضًا تحضيرات الاجتماعات المقبلة للآلية الدائمة المشتركة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن فيدان بحث مع نظيره التركمانستاني راشد مردوف تعزيز العلاقات الثنائية على رأسها الطاقة والطيران المدني، وفرص التعاون بين البلدين في المنابر متعدد الأطراف.​​​​​​​

وفي 23 يناير المنصرم، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.

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