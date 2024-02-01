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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف العمل في مطارات ألمانيا لهذا السبب

صدى البلد

بدأ موظفو الأمن في كبرى المطارات الألمانية بفرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبزيج ودوسلدروف وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وإرفورت ودريسدن، اليوم الخميس، إضرابا لمدة يوم واحد.

وسيتعين على المسافرين الذين يخططون للسفر من وإلى 11 مطارا ألمانيا رئيسيا اليوم اتخاذ ترتيبات بديلة.

وبدأت نقابة /فيردي/ إضرابها في وقت متأخر من ليلة أمس في مطار (كولونيا/بون )، حيث لم يتم تشغيل المناوبة الليلية لمراقبة الركاب، وفقا لفيردي. 

وتم إلغاء حوالي 80 بالمئة من حركة الرحلات الجوية المقررة في (كولونيا/بون)، وفقا لموقع المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم، في مطارات برلين وهامبورج وشتوتجارت، ألغيت جميع عمليات الإقلاع.

وفي دوسلدورف، تم إلغاء ثلث الرحلات الجوية فقط، ولا يزال من المقرر إجراء الثلثين. وكانت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، قد قالت في وقت سابق: إنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا في ألمانيا، اليوم، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وقالت الرابطة: إن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا. 

وبحسب رويترز، فقد كانت نقابة فيردي دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.

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