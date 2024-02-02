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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية ؛ في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن ضباب كثيف على منطقة جازان، يصاحبها انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحه، فيفا، هروب.

وكذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الحدود الشماليه البحر متوسط الجوف الرؤية الأفقية الرياح السطحية الخليج العربي الأجزاء الشرقية

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