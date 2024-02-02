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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 300 شخص في انفجار غاز بالعاصمة الكينية نيروبي

صدى البلد

أعلن الصليب الأحمر الكيني، صباح اليوم الجمعة، إصابة نحو 300 شخص في العاصمة الكينية نيروبي في وقت متأخر من ليلة أمس، إثر حريق كبير ناجم عن انفجار غاز.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، اسحق مايغا موورا، أن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما تسبب بتعرض مبنى الشركة لأضرار بالغة، وأن عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.

من جهته، ذكر الصليب الأحمر أن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في العاصمة"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين تم علاجهم.

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