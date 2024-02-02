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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الخسائر المؤقته.. أسعار النفط العالمية ترتفع من جديد

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة ، اليوم الجمعة، لتعوض بذلك بعض الخسائر من الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 79.20 دولار للبرميل. 

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 % إلى 74.22 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل عند التسوية. 

وأنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 73.82 دولار.

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