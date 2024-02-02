مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون في طب الأجنة

وقعت مستشفى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس بروتوكول تعاون بين مستشفى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس و General Electric alka.

وقع البروتوكول الدكتور عمرو الحسينى رئيس قسم النساء والتوليد بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتورة رحاب عبد الرحمن مدير عام مستشفى النساء والتوليد ، ود. كرم بيومي رئيس وحده الموجات الصوتية و الدكتور أحمد رامي رئيس قسم وحدة طب الجنين الأسبق ونخبة من اساتذة القسم وأطباء الوحدة.

وينص هذا البروتوكول على توفير أحدث التقنيات والأجهزة و التي تستخدم في تشخيص ومتابعة صحة النساء والأجنة ،حيث يتم استقبال أكثر من ٢٥٠ سيدة تحتاج إلى هذه الخدمة يومياً و يعزز هذا التعاون فرص البحث العلمي في مجال طب الأجنة ويسري هذا البروتوكول لمدة عامين لتوفير خدمة متميزة للمرضى وتحقيق التطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء في مصر

داخل مستشفيات جامعة عين شمس .

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز خدمات طب الأجنة والموجات فوق الصوتية لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في مصر .