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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم ندوة "إشكالية الأخوة الإنسانية بين الموضوعية والتحيز"

جناح الأزهر
جناح الأزهر

ينظم جناح الأزهر، اليوم الجمعة، بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، ندوة تثقيفية، بعنوان، " إشكالية الأخوة الإنسانية بين الموضوعية والتحيز"، يستضيف فيها أ.د. نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؛ وذلك للحديث عن المبادئ الأساسية للأخوة الإنسانية، وسبل تعزيز السلام والعيش المشترك.

تأتي هذه الندوة، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر رسالة السلام والتسامح حول العالم، وتعميق التفاهم بين الثقافات والأديان، وتزامنًا مع أنشطة وفعاليات اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2020؛ ليصبح ذكرى توقيع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي صدرت 4 فبراير 2019؛ يومًا للأخوة الإنسانية، كوسيلة لتعزيز المزيد من التسامح والأخوة والسلام، وإعلانًا مشتركًا يحث على السلام والعيش المشترك بين جميع البشر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر معرض القاهرة الدولي جناح الأزهر الأخوة الإنسانية

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