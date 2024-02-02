القبض علي المتورطين في واقعة إطلاق النار بالمرج

ضبط رجال الأمن بالقاهرة طرفى مشاجرة وقعت بالمرج وبحوزة أحدهم سلاح نارى ، و تولت النيابة العامة التحقيق .

ورد لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش" ، وعامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و عدد من الطلقات من ذات العيار على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.